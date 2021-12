Sodiê lança bolos exclusivos para o fim de ano nas lojas de Taboão e região

Por Samara Matos, na redação

A Sodiê Doces, que tem lojas em Taboão e região, acaba de lançar três novos sabores de bolo para celebrar o clima natalino e as festas de fim de ano. Em suma, a partir de dezembro, os sabores Natale, Santa Claus e Bolo Caseiro de Natal estarão disponíveis no cardápio da marca.

Massa de nozes, recheios de doce de leite com crocante de nozes e baba de moça são os ingredientes do bolo Santa Claus. Cobertura de mousse branca, fios de ovos, crocante de nozes e cerejas na decoração dão o toque especial para esse bolo que tem gosto de festa natalina e é uma decoração a parte na montagem da mesa familiar.

Outra opção, seguindo o mesmo estilo, é o Natale, também com massa de nozes, recheios de trufas brancas com mix de frutas secas, e baba de moça com crocante de nozes. Na decoração, cobertura de mousse branco, mais frutas secas, nozes crocantes e cerejas.