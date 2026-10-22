Suspeito de roubar salão entra na EMI Cuca durante fuga e é preso pela GCM em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (21), após roubar um salão de beleza no Parque Pinheiros e entrar na escola municipal EMI Cuca, no Jardim Irapuã, durante a fuga, em Taboão da Serra. O crime aconteceu por volta das 13h30.

Segundo informações, o suspeito chegou de bicicleta ao salão, na Rua dos Miosótis, e anunciou o assalto. Ele mostrou um objeto na cintura que aparentava ser uma arma de fogo e levou um celular e duas alianças de duas mulheres.

Após o roubo, as mulheres saíram à rua pedindo ajuda, e populares passaram a perseguir o suspeito. Durante a fuga, um carro atingiu a bicicleta que ele utilizava, provocando sua queda.

O homem abandonou a bicicleta, correu e entrou na EMI Cuca. Conforme os depoimentos, ele foi alcançado por populares dentro da escola, retirado para a rua e agredido.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o suspeito já contido. Como apresentava escoriações no rosto e nos braços, ele foi levado para atendimento médico antes de ser encaminhado ao 1º Distrito Policial.

O celular foi encontrado no trajeto da fuga e devolvido à proprietária. As alianças não foram recuperadas. Um simulacro de arma de fogo e a bicicleta foram apreendidos.

Na delegacia, o suspeito admitiu o roubo, mas negou ter utilizado o simulacro. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.