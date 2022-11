Taboanense Anna Júlia ganha concurso e mantém título de Miss Pré-Teen São Paulo

Direto da redação

No último dia 15/11, a Miss Pré-Teen de Taboão da Serra e São Paulo, Anna Júlia Santos Matos (11), participou do concurso de Miss Pré-Teen do Estado de São Paulo e conseguiu manter o título. O evento aconteceu no Espaço Meraki, em São Caetano do Sul e Anna Júlia competiu com uma forte candidata.

“Na renovação desse título Anna Júlia estava bem nervosa, mais calada, falando menos e ouvindo mais, acredito que estava sentindo o território. Fez uma boa apresentação nas três entradas e não deixou transparecer o nervosismo. Na oratória final ela já estava emocionada, mas conseguiu responder as perguntas direitinho. O evento durou seis horas até começar a divulgar os ganhadores desse novo mandato”, disse a mãe da Miss, Simone Souza.

Simone falou que quando Vanessa Bartocci, proprietária da Produção Brasil, anunciou que a categoria Pré-Teen teve uma disputa bem apertada, mas o título de Miss Estado de São Paulo vai para Taboão da Serra, para aquele foi renovar o título, seu coração encheu de orgulho.

A Miss Anna Júlia, comentou sobre a conquista. “A sensação de felicidade é intensa! Ainda me emociono quando lembro do momento. Foi gratificante, tenho muito orgulho de mais essa conquista. E quero aproveitar para agradecer ao papai e a mamãe que estão sempre do meu lado, aos parceiros e apoiadores que me ajudam desde o primeiro concurso de Miss que participei”, afirmou.

A cerimônia iniciou com a entrada da Miss com uma roupa casual junto com a apresentação da cidade que representa, depois entrada com traje de banho e oratória, e por fim a entrada com traje de gala e a oratória final. Mesmo nervosa, Anna Júlia conseguiu realizar um excelente desempenho. Além de desfilar e ter uma boa comunicação, também comentou no concurso sobre o trabalho social que faz.

“Nesse novo mandato eu quero continuar com o meu Projeto Felicidade, onde vou nas comunidades participar de ações sociais em nosso Estado, cantando e inspirando as crianças de baixa renda de que tudo é possível, basta querer, acreditar e ir atrás, além de fazer um vínculo maior com as outras categorias de Miss e Mister São Paulo com novos projetos”, completou a Miss.