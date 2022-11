Natal Mágico 2022 de Taboão da Serra será inaugurado nesta sexta-feira (25)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza este ano mais uma edição do Natal Mágico, projeto que tem como objetivo enfeitar pontos da cidade e promover momentos de alegria para os munícipes e moradores da região. A abertura será na próxima sexta-feira, 25/11, às 18h, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo. A decoração e a iluminação do Natal Mágico são realizados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos em parceria com a empresa Citeluz.

Na abertura oficial, em 25/11, às 20h, haverá apresentação da Banda Municipal de Embu das Artes e chegada do Papai Noel. Antes também terá, das 18h às 19h30, show com Jhony Montana.

“Além da Praça Nicola Vivilechio, a faixada do Cemur será decorada e os postes da avenida que recebe o projeto Rua Viva, no Pirajuçara, também receberão iluminação especial”, explicou o secretário de Obras, Ricardo Rezende.

Além do espetáculos de abertura, o Governo Municipal, através da Secretarias de Cultura e Turismo (SEC) e de Esportes e Lazer (SEMEL) preparou uma programação especial, com apresentações na Praça Nicola Vivilechio.

Em 26/11, haverá show com Fernando Lorenz, a partir das 19h.

No sábado, 02/12, haverá apresentação da cantora Day Cardoso e no domingo, 03/12, da Banda Flex. Em 09/12 será vez de Carol Carline se apresentar e, em 10/12, do cantor Renan Luz. Os show acontecerão das 19h às 20h30.

Nos dias 13/12 e 15/12, às 19h, haverá apresentação de Karatê Natalino e Capoeira Natalina, respectivamente.

Já no dia 16/12 haverá show com a Banda Black, e em 17/12, com a Banda Trip. Ambas as apresentações acontecerão das 18h às 19h30.

“O Natal Mágico é uma ação esperada por muitos munícipes, principalmente pelas crianças, e é uma tradição que estamos promovendo pelo segundo ano consecutivo. O Natal é um período de harmonia, que as pessoas relembram o que ocorreu ao longo do ano e renovam as esperanças para o ano que virá. Neste Natal Mágico reafirmamos nosso compromisso de manter a reconstrução de Taboão da Serra e fazer da nossa cidade um lugar cada vez melhor para todos”, afirmou o prefeito Aprígio.

A decoração do Natal Mágico poderá ser conferida na Praça Nicola Vivilechio, até o dia 06/01.

Serviço:

Natal Mágico de Taboão da Serra – De 25/11 a 06/01

Local: Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bontempo

Abertura em 25/11

– 18h às 19h30 – show com Jhony Montana

– 20h – Apresentação da Banda Municipal de Embu das Artes



Show e apresentações:

26/11 – das 19h às 20h30 – Fernando Lorenz

02/12 – das 19h às 20h30 – Day Cardoso

03/12 – das 19h às 20h30 – Banda Flex

09/12 – das 19h às 20h30 – Carol Carline

10/12 – das 19h às 20h30 – Renan Luz

13/12 – às 19h – Karatê Natalino

15/12 – às 19h – Capoeira Natalina

16/12 – das 18h às 19h30 – Banda Black

17/12 – das 18h às 19h30 – Banda Trip