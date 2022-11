Previsão: Semana será de sol, chuva e temperaturas acima de 30ºC na região

Direto da redação

A chuva voltou a aparecer na região neste domingo (20), mesmo que de forma breve e isolada. A previsão indica que, no início desta semana, o tempo permanecerá quente e pode, novamente, chover.

De acordo com o Climatempo, site especializado em condições climáticas, a temperatura máxima pode alcançar os 31°C na segunda (21) e 32°C na terça (22). Os dias devem começar com sol, no entanto, ainda pela manhã as nuvens aumentam, favorecendo pancadas de chuva a partir da tarde.

Já na quarta (23), a temperatura sofre queda e não passa dos 26°C, segundo o Climatempo. As chuvas devem vir mais volumosas e de forma mais distribuída ao longo do dia.