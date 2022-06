Taboão da Serra amplia campanha de vacinação contra gripe para toda população

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra amplia a partir desta quarta-feira, 22/06, a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população maior de seis meses. Até então a aplicação das doses era destinada à grupos prioritários, como idosos, crianças de seis meses a menores de 5 anos, profissionais da Saúde, entre outros. A vacinação acontecerá nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para receber a dose é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS, cartão do posto de saúde (se tiver), carteira de vacinação e comprovante de endereço.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa reforça a importância da imunização. “A vacina contra gripe que estamos aplicando este ano é eficaz contra os vírus H1N1, cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, responsável pelo casos de gripe que ocorreram no final do ano passado. A vacinação permite que a pessoa imunizada não desenvolva a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave que, assim como a Covid-19, causa desconforto respiratório e, se não tratada devidamente, pode levar à internação e até mesmo a morte. Por isso, é importante que quem puder seja vacinado”, explica.

A aplicação da vacina contra gripe acontecerá enquanto o município tiver doses disponíveis. Até segunda-feira, 20/06, Taboão da Serra já aplicou 39.460 doses contra Influenza.

SERVIÇO:

Campanha de vacinação contra gripe

A partir de 22/06 – Maiores de seis meses

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Postos de Vacinação: