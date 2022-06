Comerciante sequestrado em Taboão é libertado após família pagar resgate

Do site da Band

Um comerciante de 66 anos foi libertado após passar 24 horas como refém de sequestradores. Ele foi deixado à beira da Rodovia Castelo Branco, em Barueri, na Grande São Paulo.

O homem foi sequestrado na frente de um supermercado na cidade de Taboão da Serra. De lá, ele foi levado a um hotel e depois para uma área de mata fechada, onde permaneceu amarrado.

Os criminosos fizeram contato com a família e exigiram o pagamento do resgate. O filho do homem pagou uma parte do dinheiro via Pix nesta segunda-feira e hoje depositou mais uma quantia.

Para a polícia, o crime se trata de um sequestro mediante extorsão com cativeiro e planejamento prévio com o levantamento da rotina da vítima, que é muito conhecida na cidade.

Agora, a polícia civil trabalha para identificar os integrantes da quadrilha e também os conteiros, que emprestaram a conta bancária para o bando receber o dinheiro do resgate.