Concurso Público da Prefeitura de Embu-Guaçu tem mais de 200 vagas; veja mais detalhes

A Prefeitura de Embu-Guaçu abre concurso público para preenchimento de vagas na área de saúde, administração, educação, assistência social, entre outras. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho com valores de R$ 71 (ensino médio) e R$ 89 (ensino superior). VEJA O EDITAL AQUI E CLIQUE PARA SE INSCREVER.

O município de Embu-Guaçu fica na região sudoeste, conhecida como Conisud, tem cerca de 70 mil habitantes, segundo projeção do IBGE, e faz divisa com São Paulo, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra.

Além das vagas diversas, há também outros dois editais, para área de segurança e assistência social.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM)

Embu-Guaçu também vai contratar, via concurso público, mais 10 GCM’s, sendo 8 homens e duas mulheres. É necessário ter ensino médio completo e CNH com categoria mínima B. Os salários são de R$ 2.117,63 com 100% de adicional de risco e vale-transporte. O valor da inscrição é de R$ 71. VEJA O EDITAL AQUI E CLIQUE PARA SE INSCREVER.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Foram abertas 11 vagas para Agente Comunitário de Saúde. Entre as exigências estão morar perto das comunidades em que vai atuar (ver no edital) e ter ensino médio completo. Os salários são de R$ 2 mil para 200 horas mensais, mais vale-transporte. O valor da inscrição é de R$ 71. VEJA O EDITAL AQUI E CLIQUE PARA SER INSCREVER.