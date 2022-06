Baile da Melhor Idade de Taboão da Serra retorna atividades nesta sexta-feira (24)

Direto da redação

Os Bailes da Melhor Idade organizados pela Prefeitura de Taboão da Serra estão de volta. O tradicional encontro que não acontecia há dois anos por conta da pandemia já tem data e local para acontecer: será nesta sexta-feira, 24/06, das 13h às 17h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo). Como dia 24 é dia de São João o tema não poderia ser diferente, é Festa Junina. A entrada é gratuita.

Haverá música ao vivo com Beto Amaro e Banda Forró do Mato, apresentação por conta de Joel Luiz, premiação da melhor caracterização e muito mais. O Baile da Melhor Idade de Taboão da Serra é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e com o Fundo Social de Solidariedade Municipal. A previsão é que o encontro aconteça toda última sexta-feira de cada mês, assim como era antes do início da pandemia.

Wagner Eckstein, secretário de Assistência Social e responsável pelo Fundo Social, destacou a importância do evento. “Durante a pandemia as atividades com os idosos foram uma das primeiras a serem suspensas e o Baile da Melhor Idade foi uma delas. Sabemos o quanto esse encontro é importante para os participantes, pois não é só um momento em que podem dançar. O baile é sociabilização, é o momento que os idosos da nossa cidade podem se divertir, reencontrar os amigos e viver de forma saudável. O avanço da vacinação permitiu que o retorno dessa atividade e, por isso, estamos retomando o Baile da Melhor Idade com segurança e seguindo protocolos de prevenção à Covid-19”, afirmou.

O secretário de Cultura e Turismo, Binho afirmou que o retorno aguarda muita surpresas. “Sabemos o quanto a Melhor Idade de nosso município esperava a volta do Baile e nós também estamos muito ansiosos. Estamos preparando tudo com muito carinho, para que seja uma tarde animada, divertida, marcada pela descontração, muita alegria e repleto de surpresas. Estamos organizando com muito amor, para que esse retorno fique marcado de forma positiva na memória de todos os participantes”, declarou.

Serviço:

Baile da Melhor Idade – Especial Festa Junina

Quando? 24/06, das 13h às 17h

Onde? Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Entrada franca!