Taboão da Serra celebra Maio Amarelo com ações durante evento na Câmara Municipal

O vereador Marcos Paulo realizou no último sábado, dia 27, evento na Câmara Municipal de Taboão da Serra para promover o Maio Amarelo, campanha que foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010, e é lei no município desde 2018. O objetivo é consciencializar motoristas e pedestres sobre cuidados no trânsito.

Essa é a 3ª edição do evento em Taboão da Serra. “Nosso objetivo com a realização desse evento é despertar a conscientização sobre os cuidados necessários no trânsito, seja como motorista ou pedestre. Toda e qualquer ação de prevenção é bem-vinda e pode ajudar a salvar vidas na nossa cidade”, afirmou o vereador Marcos Paulo.

O prefeito Aprígio também participou do evento e parabenizou a organização e as informações passadas para o público presente que lotou o plenário da Câmara “Acredito que o poder de conscientizar as pessoas e alertá-las para os perigos do trânsito sempre será importante, a prevenção é a melhor ação que temos”, afirma.

Durante o evento foram apresentados dados sobre a violência no trânsito. Segundo a Agência Senado, os acidentes de trânsito são a nona maior causa de mortes em todo o mundo: três mil vidas por dia. E o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista de países com mais mortes por causa desses acidentes.

Representantes do Samu e do Corpo de Bombeiros palestraram sobre os cuidados no trânsito e as precauções necessárias para se evitar acidentes. Segundo o Sargento Prado, do CB, atualmente as maiores causas de acidentes no trânsito são a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso do celular ao dirigir. “Esse é um aparelho tão importante nos dias de hoje, mas ao volante pode causar graves acidentes”, lembrou.

O Maio Amarelo também teve a apresentação dos PMs da Alegria e uma homenagem ao Agentes de Trânsito mais antigos de Taboão da Serra. “No trânsito somos todos responsáveis, fizemos esse evento com a intenção de conscientizar as pessoas sobre a importância de nunca beber antes de dirigir, não passar dos limites de velocidade e também evitar o uso do celular enquanto o motorista estiver ao volante”.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, José Vanderlei Santos, a campanha é importante por alertar sobre ações básicas que passam despercebidas. “Pegamos diariamente nossos carros ou transportes públicos e não damos a atenção que o trânsito merece. É um espaço no qual acidentes são evitáveis se os motoristas e pedestres souberem como utilizar, não ficarem usando o celular ou dirigindo com a velocidade acima da permitida”, afirma.

Durante o mês de maio, o prédio da Câmara Municipal esteve iluminado de amarelo para lembrar da importância de um trânsito seguro.