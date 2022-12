Taboão da Serra é eleita uma das “Melhores Cidades para Fazer Negócios” do Brasil

Direto da redação

Taboão da Serra foi um dos destaques do ranking “Melhores Cidades para Fazer Negócios”, estudo elaborado pela Urban Systems para a Revista EXAME que avalia cidades com mais de 100 mil habitantes em seis áreas econômicas. O município ficou na 13ª posição no eixo Serviços, o que reflete a política que está sendo adotada pelo Governo Aprígio.

De acordo com o ranking, Taboão da Serra teve crescimento significativo este ano no número de estabelecimentos de serviços e de empregos qualificados em comparação a 2021, dentre outros indicadores. O percentual de estabelecimentos de serviços cresceu de 0,62% em 2021 para 2,27% em 2022, e o de empregos qualificados subiu de 17,96% no ano passado para 18,44% este ano.

Para o estudo foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

No eixo Comércio, o número de estabelecimentos atacadistas aumentou de 0,80% em 2021 para 6,92% este ano. O saldo de empregos no comércio varejista saltou de 89,00 para 437,00 em 2022, e no setor atacadista subiu de 11,00 em 2021 para 35,00 este ano.

“A economia da cidade de Taboão da Serra precisava ser repensada e foi isto o que fizemos. Adotamos políticas que atraíram novas empresas, promovemos capacitações empreendedoras para os munícipes e os resultados dos investimentos estão sendo colhidos. Para 2023 pretendemos ampliar ainda mais as ações para que Taboão da Serra seja a Cidade das Oportunidades, que abraça a todos e oportuniza a mudança para melhor da vida das pessoas”, afirmou o prefeito Aprígio.

O crescimento no setor de Comércio é atribuído às políticas e investimentos realizados pelo Governo Municipal que atraíram grandes empreendimentos, como os hipermercados Atacadão, Assaí, Porto Seguro e Kaçula, um novo restaurante do McDonald’s no Pirajuçara, e outros ainda estão por vir, como a empresa de logística GLP e mais um Burger King. A expectativa é que cinco mil novos empregos diretos e indiretos sejam criados com a chegada dos empreendimentos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Wanderley Bressan, destacou que o reconhecimento demostra que o Governo Aprígio está “nos trilhos do desenvolvimento”. “Como secretário, o principal objetivo do meu trabalho é garantir que a geração de emprego e renda seja uma realidade para a nossa população. Saber que somos uma cidade de oportunidades demonstra que tudo que temos feito até aqui tem gerado resultados muito positivos”, destacou.

Durante a gestão, o Governo Municipal criou o Emprega Taboão que promoveu inúmeros processos seletivos e auxiliou milhares de taboanenses que buscavam por colocação profissional; a Fábrica de Talentos que entregou mais de dois mil certificados para alunos das escolas profissionalizantes da Prefeitura de Taboão da Serra; e a Casa do Empreendedor, programa que reúne o Banco do Povo Paulista e o Sebrae Aqui.

Só este ano, a Casa do Empreendedor realizou mais de 13 mil atendimentos, entre orientações e capacitações para quem já empreende e para quem deseja abrir o negócio próprio, além de conceder microcrédito para empreendedores formais e informais alavancarem os negócios.

O Governo Municipal também lançou o “Taboão para elas”, programa que fomenta o empreendedorismo entre as mulheres e é dividido em três etapas, a primeira fase destinada às mulheres em situação de vulnerabilidade social; a segunda para aquelas que têm condições de empreender, mas ainda não o fazem; e a terceira fase para empreendedoras que desejam expandir seus negócios. A expectativa é que mais de duas mil mulheres sejam beneficiadas pelo Taboão para elas.

Serviço:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE)

Casa do Empreendedor | Emprega Taboão

Unidade Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 | Telefone: (11) 4138-2000

Unidade Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535 | Telefone; (11) 4788-7888

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30