Verão começa nesta quarta (21) às 18h48 com chuva e mínima de 16ºC

A estação mais aguardada começa nesta quarta-feira (21). O verão, que costuma arrastar uma multidão para as praias, dessa vez se inicia com o clima diferente da cara da estação que só termina em 20 de março de 2023.

A chuva está sendo o abre-alas deste verão. Segundo o Climatempo, nesta quarta (21), o dia passa a maior parte do tempo fechado e com pancadas de chuvas. A máxima não deve ultrapassar os 22º e a mínima não passa dos 16º.

Nos dois próximos dias, a quantidade de chuva permanece com possibilidade de 90%. Para esta quinta (22), o esperado é máxima 15ºC e máxima de 23ºC e para a sexta-feira (23), mínima 14ºC e máxima 24ºC. Todos esses dias com sol e muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde.

Já na véspera de Natal (24), espera-se um dia de sol com muitas nuvens no céu, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima pode ser de 26º e a mínima 16º. A quantidade de chuva esperada é de 8mm.

No dia de Natal (25), o clima deve estar parecido com o da véspera. Também espera-se no máximo 8mm de chuva. Porém as temperaturas mínima e máxima devem aumentar um pouco: 17º e 27º, respectivamente.