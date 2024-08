Taboão da Serra e Embu das Artes terão segundo turno nas eleições, se houver necessidade, em 2024

Por GJ, direto da Redação

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou na última terça-feira (30) que Taboão da Serra e Embu das Artes estão entre as 103 cidades brasileiras com possibilidade de segundo turno nas eleições municipais. O primeiro turno está agendado para o dia 6 de outubro e o segundo, em caso de necessidade, acontece no dia 27 de outubro. Neste ano as votações serão somente para os cargos de vereadores e prefeitos.