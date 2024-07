União Química em Taboão da Serra abre vagas exclusivas para PcD em várias áreas; veja como se inscrever

Da Assessoria de Imprensa

A União Química, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, com 9 plantas fabris no Brasil, está ampliando seu quadro de colaboradores com dezenas de vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao.bsb@uniaoquimica.com.br.

As contratações ocorrem em todas as unidades da companhia, distribuídas por Brasília (DF), São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Embu-Guaçu (SP), Taboão da Serra (SP) e Pouso Alegre (MG). Entre as áreas de contratação, estão os profissionais de Produção, Laboratório, Administrativo e Manutenção.

Com mais de 7,8 mil colaboradores, a União Química possui uma trajetória de 87 anos e se destaca na produção e desenvolvimento de medicamentos em saúde humana, sendo referência em produtos hospitalares, OTC (venda em balcão), genéricos e de prescrição médica, além da atuação no mercado veterinário, para animais de companhia e de produção.

Sobre a União Química

Com capital 100% nacional e com 87 anos de história, o Grupo União Química se posiciona entre as maiores farmacêuticas brasileiras. A estrutura está definida em cinco unidades de negócios: Farma (OTCs, Marcas e Genéricos), Genom (Prescrição Médica), Hospitalar (Hospitais Públicos e Privados), Agener Saúde Animal e Outsourcing para grandes empresas nacionais e multinacionais.

O Grupo União Química possui um dos maiores complexos industriais do mercado, com nove plantas e um centro de distribuição que atendem com excelência às normas nacionais e internacionais de produção e distribuição de medicamentos. A fábrica Bthek (DF) se dedica à pesquisa, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos biológicos.