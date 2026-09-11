Taboão da Serra promove plantio de árvores em cinco pontos da cidade entre 19 e 24 de setembro

A Prefeitura de Taboão da Serra realizará, entre os dias 19 e 24 de setembro, uma série de ações de plantio e manejo de árvores nativas da Mata Atlântica. As atividades fazem parte da campanha “Mudas em Setembro” e serão abertas à população.

Promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA), a iniciativa busca ampliar as áreas verdes e a biodiversidade do município. As atividades serão realizadas das 9h às 12h em diferentes bairros.

Segundo a coordenadora da ELEA, Andrea Muscat, a campanha pretende intensificar a criação de “florestas de bolso”, pequenas áreas reflorestadas em espaços urbanos.

“A proposta é fazer o plantio e o manejo de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, contribuindo para o reflorestamento dessas pequenas áreas e promovendo mais saúde, bem-estar e justiça ambiental”, explicou.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Bruno Almeida, 1.026 mudas já foram plantadas em Taboão da Serra neste ano. Durante setembro, o trabalho será ampliado. A campanha também contará com ações de educação ambiental em escolas atendidas pela ELEA.

Confira a programação

Todas as atividades acontecem das 9h às 12h:

19 de setembro: praça atrás do Centro de Cultura e Esporte, no Jardim Elizabeth;

praça atrás do Centro de Cultura e Esporte, no Jardim Elizabeth; 21 de setembro: talude atrás da UPA Akira Tada, no Jardim Wanda;

talude atrás da UPA Akira Tada, no Jardim Wanda; 22 de setembro: quadra do Jardim Três Marias;

quadra do Jardim Três Marias; 23 de setembro: Viveiro Municipal, no Parque Monte Alegre;

Viveiro Municipal, no Parque Monte Alegre; 24 de setembro: Travessia EcoPoá, no Parque Assunção.

Qualquer pessoa interessada poderá participar gratuitamente das atividades.