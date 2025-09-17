loader-image
temperature icon 21°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Taboão da Serra promove Semana Nacional de Trânsito de 18 a 25 de setembro

Compartilhar notícia

Direto da redação 

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taboão da Serra realiza, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. A edição deste ano traz como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida” e terá ações educativas voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Atividades em diferentes pontos da cidade

A programação inclui palestras, distribuição de material informativo, dinâmicas de sensibilização e atividades educativas em escolas e empresas. Também serão instaladas faixas orientativas em locais de grande circulação.

Segundo a pasta, a proposta é estimular atitudes mais responsáveis no trânsito e reforçar a importância do respeito às regras de circulação para a redução de acidentes.

Educação desde cedo

A Educação para o Trânsito já vem sendo trabalhada durante todo o ano pela secretaria, especialmente nas escolas municipais. Até agosto de 2025, 12 unidades de ensino foram atendidas, alcançando cerca de 4.500 crianças de 3 a 10 anos com atividades lúdicas e interativas.

No Desfile Cívico de 7 de Setembro, por exemplo, agentes de trânsito participaram ao lado de alunos da EMEB Ayrton Senna, levando mensagens de cidadania e segurança viária.

Para o secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, pequenas escolhas no dia a dia fazem diferença na segurança coletiva.

“A redução da velocidade salva vidas. Respeitar a sinalização, atravessar na faixa, usar cinto de segurança e equipamentos de proteção, como capacete, são atitudes simples, mas que fazem toda a diferença”, destacou.

Programação da Semana Nacional de Trânsito em Taboão da Serra

  • 18/09 – Ação de Educação para o Trânsito
    Local: Kid’s Luz Berçário (alunos e funcionários)

  • 19/09 – Distribuição de material informativo
    Local: Pirajuçara e Centro

  • 22/09 – Dinâmica de sensibilização
    Local: Sercom Digital (funcionários)

  • 23/09 – Distribuição de material informativo
    Local: Pirajuçara e Centro

  • 24/09 – Ação de Educação para o Trânsito
    Local: EMEB Santo Antônio (alunos e servidores)

  • 25/09 – Ação de Educação para o Trânsito
    Local: Colégio Gibran (alunos e funcionários)

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.