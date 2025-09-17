X1 dos Famosos agita Taboão da Serra neste domingo (21) no Ginásio Ayrton Senna

Por Geovanna Matos, na redação
O Ginásio de Esportes Ayrton Senna, em Taboão da Serra, será palco neste domingo, 21 de setembro de 2025, do aguardado X1 dos Famosos, evento que promete reunir futebol, música e entretenimento em uma tarde única para o público da região.
Artistas e influenciadores confirmados no X1 dos Famosos
O evento contará com a presença de grandes nomes do funk e influenciadores digitais, entre eles:
MC GP
MC IG
MC M10
MC Kadu
Futblack
DJ Arana
Bruno Vinicius
Mundinho Original
MC Kekel
MC Rhamon
Traplaudo
LK Footz
MC Menor MR
Zagothi
T10
Cjota
Com essa escalação, o público pode esperar muita animação dentro e fora das quadras.
Entrada solidária em Taboão da Serra
A entrada para o X1 dos Famosos será solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos gratuitos já podem ser retirados pelo site Ingressify. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade.
O que é o X1?
O X1 é uma modalidade de futebol um contra um, disputada em dois tempos de 15 minutos. Inspirado na dinâmica do MMA, o formato valoriza habilidade individual, dribles rápidos e estratégias criativas. O estilo vem conquistando fãs em todo o Brasil, principalmente nas redes sociais e nas comunidades.
Transmissão oficial e ativações especiais
Além da competição, o evento terá sorteios e ativações especiais para o público. A cobertura será feita pela Sobre Funk, com transmissão ao vivo no canal Desimpedidos no YouTube e também nos canais FAST do Desimpedidos, disponíveis nas plataformas Samsung TV Plus, TCL Channel, Watch Free, Roku TV e LG Channels.
Serviço – X1 dos Famosos em Taboão da Serra
📅 Data: domingo, 21 de setembro de 2025
⏰ Horário: a partir das 13h
📍 Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jardim Helena, Taboão da Serra
🎟️ Entrada: 1 kg de alimento não perecível
🔗 Ingressos gratuitos: Ingressify