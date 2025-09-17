loader-image
X1 dos Famosos agita Taboão da Serra neste domingo (21) no Ginásio Ayrton Senna

Por Geovanna Matos, na redação 

O Ginásio de Esportes Ayrton Senna, em Taboão da Serra, será palco neste domingo, 21 de setembro de 2025, do aguardado X1 dos Famosos, evento que promete reunir futebol, música e entretenimento em uma tarde única para o público da região.

Artistas e influenciadores confirmados no X1 dos Famosos

O evento contará com a presença de grandes nomes do funk e influenciadores digitais, entre eles:

  • MC GP

  • MC IG

  • MC M10

  • MC Kadu

  • Futblack

  • DJ Arana

  • Bruno Vinicius

  • Mundinho Original

  • MC Kekel

  • MC Rhamon

  • Traplaudo

  • LK Footz

  • MC Menor MR

  • Zagothi

  • T10

  • Cjota

Com essa escalação, o público pode esperar muita animação dentro e fora das quadras.

Entrada solidária em Taboão da Serra

A entrada para o X1 dos Famosos será solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos gratuitos já podem ser retirados pelo site Ingressify. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade.

O que é o X1?

O X1 é uma modalidade de futebol um contra um, disputada em dois tempos de 15 minutos. Inspirado na dinâmica do MMA, o formato valoriza habilidade individual, dribles rápidos e estratégias criativas. O estilo vem conquistando fãs em todo o Brasil, principalmente nas redes sociais e nas comunidades.

Transmissão oficial e ativações especiais

Além da competição, o evento terá sorteios e ativações especiais para o público. A cobertura será feita pela Sobre Funk, com transmissão ao vivo no canal Desimpedidos no YouTube e também nos canais FAST do Desimpedidos, disponíveis nas plataformas Samsung TV Plus, TCL Channel, Watch Free, Roku TV e LG Channels.

Serviço – X1 dos Famosos em Taboão da Serra

  • 📅 Data: domingo, 21 de setembro de 2025

  • Horário: a partir das 13h

  • 📍 Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jardim Helena, Taboão da Serra

  • 🎟️ Entrada: 1 kg de alimento não perecível

  • 🔗 Ingressos gratuitos: Ingressify

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
