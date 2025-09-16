Bebê de 1 ano morre e irmão de 4 anos fica ferido após mãe deixá-los sozinhos e casa pegar fogo

Direto da redação

Uma menina de 1 ano morreu e seu irmão, de 4 anos, foi internado em estado grave após um incêndio atingir a residência onde estavam sozinhos, no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra, na noite de sábado (13). A mãe das crianças foi presa em flagrante por abandono de incapaz com resultado em morte e lesão corporal.

A Polícia Militar foi acionada por populares após perceberem fumaça saindo da residência. Ao chegar, os policiais encontraram duas crianças que haviam sido retiradas do imóvel por vizinhos.

Segundo os bombeiros, o incêndio teve início em um colchão, e não em vazamento de gás, como inicialmente suspeitado. Aurora, de 1 ano, chegou ao Hospital Geral de Pirajussara (HGP) sem vida, enquanto Gael, de 4 anos, permanece internado em estado grave após inalar grande quantidade de fumaça.

Vizinhos relataram que era comum as crianças ficarem sozinhas em casa, chegando a pedir comida em residências próximas.

A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado em morte e lesão corporal. O pai das crianças está preso, e familiares residem em Minas Gerais. O menino sobrevivente deverá ser encaminhado aos cuidados de parentes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que realizou perícia no imóvel.