Adolescente é detido após esfaquear a mãe em Embu das Artes

Direto da redação

Um adolescente foi apreendido após agredir a própria mãe com golpes de faca dentro da residência da família, localizada na Rua Catuaba, no Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima conseguiu sair de casa mesmo ferida e pedir ajuda na rua. Ela apresentava cortes no pescoço, abdômen e braços e foi socorrida por vizinhos até a UPA Santo Eduardo. Devido à gravidade das lesões, precisou ser submetida a cirurgia e transferida para o Hospital Geral do Pirajussara (HGP).

De acordo com testemunhas, o adolescente permaneceu dentro da residência após a agressão e tentou fugir pelos fundos do imóvel quando os policiais chegaram. Ele foi contido e apreendido. Durante a abordagem, o jovem relatou que havia jogado a faca utilizada no crime dentro de uma escola vizinha. O objeto foi localizado em diligências posteriores.

A residência foi isolada para realização de perícia. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu das Artes como ato infracional análogo à tentativa de homicídio. A autoridade policial de plantão adotou as medidas cabíveis conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).