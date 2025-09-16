Grupo Memorial promove caminhada pela valorização da vida em Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

A cidade de Embu das Artes recebe neste domingo, 21 de setembro de 2025, a 2ª edição do Circuito Unido Pela Vida, promovido pelo Grupo Memorial. O evento faz parte do Movimento Mundo Unido Pela Vida, criado pela ALPAR (Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios), e busca valorizar a vida, promover bem-estar e transformar os espaços cemiteriais em locais de encontro e reflexão.

Caminhada no Memorial Parque Paulista

Em Embu das Artes, a programação acontece no Memorial Parque Paulista, localizado na Rua Suécia, 56, Jardim Mimas. A atividade terá início às 8h30, com a entrega dos kits (camiseta, água e barrinha de cereal) e um café da manhã especial de boas-vindas.

Logo em seguida, os participantes poderão escolher entre caminhada ou corrida em um percurso de 3 km, acompanhados por profissionais de educação física. Ao final, haverá sessões de alongamento e entrega de medalhas, promovendo integração, saúde e qualidade de vida.

Propósito do evento

Segundo a gerente geral do Grupo Memorial, Carmen Martins, o Circuito vai além de uma simples atividade física:

“Queremos proporcionar uma manhã leve, de união e reflexão, onde cada participante possa se reconectar consigo mesmo e com o que realmente importa. O Circuito é mais do que uma atividade física: é uma celebração à vida”.

Movimento Mundial

Presente em diversos países, o Movimento Mundo Unido Pela Vida nasceu com o propósito de ressignificar a relação das pessoas com a morte, transformando os cemitérios em espaços de convivência, memória e valorização cultural.

Serviço – Caminhada em Embu das Artes

📍 Local: Memorial Parque Paulista – Rua Suécia, 56, Jardim Mimas, Embu das Artes – SP

📅 Data: 21 de setembro de 2025

⏰ Horário: 8h30

🎟️ Inscrições: pelo Sympla – Memorial Parque Paulista