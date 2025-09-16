Itapecerica da Serra promove Festa da Primavera nos dias 27 e 28 de setembro

Por Samara Matos, na redação

A cidade de Itapecerica da Serra se prepara para receber a Festa da Primavera 2025, um evento gratuito que celebra a chegada da estação mais florida e colorida do ano. A programação acontece nos dias 27 e 28 de setembro, na Praça da Fonte, sempre das 13h às 22h, com atrações musicais, atividades culturais e opções gastronômicas para toda a família.

Programação musical diversificada

No sábado (27), o público poderá curtir o set do DJ MAX, a apresentação da Banda Nova Jazz, o show de Paulo Futuro e Banda, além da atração principal da noite: a cantora Luciana Mello, que promete embalar a plateia com grandes sucessos.

Já no domingo (28), a animação continua com DJ MAX e os shows de Costela Mendes, Nathália Corte e Rick Vallen, encerrando o final de semana com muita música e emoção.

Atividades culturais e lazer

Além dos shows, a Festa da Primavera terá gastronomia variada, exposição e venda de flores, pintura de rosto para crianças e uma intervenção artística de grafite ao vivo com o artista Paulo Zits, tornando o espaço ainda mais colorido e vibrante.

Ambiente familiar e gratuito

Organizada pela Prefeitura de Itapecerica da Serra, por meio da Secretaria de Turismo, a Festa da Primavera tem como objetivo oferecer momentos de lazer, cultura e convivência em um ambiente familiar e acessível a todos.

“Esse evento é um convite para que moradores e visitantes possam celebrar a chegada da primavera em clima de alegria, música e união”, destacou a organização.

Serviço – Festa da Primavera em Itapecerica da Serra

📍 Local: Praça da Fonte – Itapecerica da Serra

📅 Datas: 27 e 28 de setembro de 2025

⏰ Horário: das 13h às 22h

🎶 Entrada: gratuita