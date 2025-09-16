Taboão da Serra promove mobilização pelo Dia Nacional da Pessoa com Deficiência neste sábado (20)

Direto da redação

A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Taboão da Serra, ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, realiza neste sábado (20) a 1ª Mobilização “Sinal Verde à Inclusão”, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

O evento será no estacionamento do Poupatempo Pirajuçara, das 10h30 às 16h30, com programação gratuita que inclui atividades culturais, rodas de conversa, atendimentos sociais e assessoria jurídica. Também haverá vacinação e orientações para a população.

Segundo a coordenadora da Pessoa com Deficiência, Rebeca Gadi, a iniciativa busca conscientizar sobre inclusão, acessibilidade e combate ao preconceito. “Capacitismo e inacessibilidade ainda são barreiras reais em nossa cidade. É preciso enfrentá-las com políticas públicas e participação social”, destacou.

A mobilização também pretende ampliar o debate sobre o protagonismo das pessoas com deficiência e os desafios no acesso à educação, saúde, trabalho, transporte e lazer.

Serviço

📍 1ª Mobilização ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência – Sinal Verde à Inclusão

📅 Data: sábado, 20 de setembro

⏰ Horário: 10h30 às 16h30

📌 Local: Estacionamento do Poupatempo – Estrada Kizaemon Takeuti, 2.425, Pq. São Joaquim – Taboão da Serra