Homem foragido por assaltos a bancos na Bahia é preso em Taboão da Serra

Um homem condenado por participação em ataques a agências bancárias na Bahia foi preso na última sexta-feira (12) em Taboão da Serra, durante uma operação conjunta da Polícia Civil. O suspeito estava foragido e foi localizado após investigações que apontaram sua presença no município da Grande São Paulo.

Segundo a polícia, o homem participou de dois assaltos a bancos em 2018. O primeiro ocorreu em 1º de maio daquele ano, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Criminosos fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil e houve troca de tiros com policiais, mas ninguém ficou ferido.

Dias depois, o grupo voltou a agir em Jeremoabo, no norte da Bahia, onde duas agências bancárias foram atacadas. Os criminosos usaram explosivos para arrombar caixas eletrônicos, deixando grande destruição nas áreas de autoatendimento.

Além da prisão em Taboão da Serra, a operação resultou na captura de outros dois homens ligados à quadrilha, em Salvador (BA) e Corumbá (MS). A polícia continua as investigações para localizar os demais integrantes do bando especializado em explosões de caixas eletrônicos.