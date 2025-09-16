Águia Shoes de Taboão da Serra abre vagas de emprego para estoquista, operador de caixa e atendentes

Taboão da Serra (SP), 16 de setembro de 2025 – A loja Águia Shoes de Taboão da Serra está oferecendo novas oportunidades de trabalho. Anúncios fixados na porta do estabelecimento na Avenida Taboão da Serra (antiga Rodovia Régis Bittencourt) informa que há vagas abertas para estoquista, operador(a) de caixa e atendentes.

Oportunidades de emprego em Taboão da Serra

As vagas são destinadas a profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As funções divulgadas incluem:

Estoquista

Operador(a) de Caixa

Atendentes

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem comparecer diretamente ao estabelecimento onde o cartaz foi fixado, levando currículo atualizado. As contratações são de responsabilidade da Águia Shoes.

Endereço: Avenida Taboão da Serra (antiga Rodovia Régis Bittencourt), 90 – Largo do Taboão da Serra (pertinho do Santuário Santa Terezinha)

É importante destacar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.