Prefeitura de Embu das Artes abre Processo Seletivo para Médico Ortopedista

Por Samara Matos, na redação
A Prefeitura de Embu das Artes anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo para contratação de Médico Ortopedista. O certame oferece três vagas imediatas e também formará cadastro reserva para futuras contratações.
Requisitos e jornada de trabalho
De acordo com o edital, podem participar candidatos que possuam:
Graduação completa em Medicina;
Registro profissional ativo no CRM;
Especialização na área de Ortopedia.
A jornada mínima será de 20 horas semanais. A remuneração prevista é de R$ 119,09 por hora, valor que pode variar conforme a carga horária do profissional.
Inscrições e taxa
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa e Avaliação Municipal (Inepam), entre os dias 15 e 22 de setembro de 2025.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,92.
Etapas de seleção
O Processo Seletivo será composto por avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva.
Validade do processo
O prazo de validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
