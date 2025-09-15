Prefeitura de Embu das Artes abre Processo Seletivo para Médico Ortopedista

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo para contratação de Médico Ortopedista. O certame oferece três vagas imediatas e também formará cadastro reserva para futuras contratações.

Requisitos e jornada de trabalho

De acordo com o edital, podem participar candidatos que possuam:

Graduação completa em Medicina;

Registro profissional ativo no CRM;

Especialização na área de Ortopedia.

A jornada mínima será de 20 horas semanais. A remuneração prevista é de R$ 119,09 por hora, valor que pode variar conforme a carga horária do profissional.

Inscrições e taxa

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa e Avaliação Municipal (Inepam), entre os dias 15 e 22 de setembro de 2025.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,92.

Etapas de seleção

O Processo Seletivo será composto por avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva.

Validade do processo

O prazo de validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

