loader-image
temperature icon 19°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Prefeitura de Embu das Artes abre Processo Seletivo para Médico Ortopedista

Compartilhar notícia

Por Samara Matos, na redação 

A Prefeitura de Embu das Artes anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo para contratação de Médico Ortopedista. O certame oferece três vagas imediatas e também formará cadastro reserva para futuras contratações.

Requisitos e jornada de trabalho

De acordo com o edital, podem participar candidatos que possuam:

  • Graduação completa em Medicina;

  • Registro profissional ativo no CRM;

  • Especialização na área de Ortopedia.

A jornada mínima será de 20 horas semanais. A remuneração prevista é de R$ 119,09 por hora, valor que pode variar conforme a carga horária do profissional.

Inscrições e taxa

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa e Avaliação Municipal (Inepam), entre os dias 15 e 22 de setembro de 2025.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,92.

Etapas de seleção

O Processo Seletivo será composto por avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva.

Validade do processo

O prazo de validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

Serviço

  • Cargo: Médico Ortopedista

  • Vagas: 3 + cadastro reserva

  • Remuneração: R$ 119,09 por hora

  • Carga horária: mínimo de 20h semanais

  • Inscrições: 15 a 22/09/2025

  • Site: Inepam (link será disponibilizado no edital)

  • Taxa: R$ 75,92

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.