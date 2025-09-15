Semana em Taboão da Serra começa nublada e termina com sol forte e calor de até 32°C

Por Samara Matos, na redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por variações no clima: os primeiros dias terão muitas nuvens e até possibilidade de chuvisco, mas o tempo muda a partir de quinta-feira (18), quando o sol volta a predominar e as temperaturas sobem rapidamente, podendo chegar a 32°C na sexta-feira (19).

Nesta segunda-feira (15), o dia segue com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima registrada foi de 12°C e a máxima pode chegar a 27°C. A umidade do ar varia de 40% a 100%, com ventos fracos de sudeste.

Na terça-feira (16), o clima será mais fechado, com o céu encoberto durante todo o dia e chuviscos à tarde. A mínima prevista é de 14°C e a máxima não deve passar dos 24°C.

Na quarta-feira (17), as temperaturas ficam entre 15°C e 23°C, com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

A partir da quinta-feira (18), o cenário muda: o sol aparece entre nuvens e a máxima dispara para 30°C, apesar da umidade do ar cair para 30% em alguns períodos, o que exige atenção à hidratação.

Já a sexta-feira (19) será de tempo aberto e ensolarado, com mínima de 17°C e máxima de 32°C, marcando o dia mais quente da semana.