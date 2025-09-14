ETI Prof. Ana Mafalda e EMEB Jotalhão recebem novos equipamentos pelo programa Escola Mais Bonita

Direto da redação

Em Taboão da Serra, duas escolas municipais foram contempladas nesta quinta-feira (11) com novos equipamentos escolares pelo programa Escola Mais Bonita. A ETI Prof. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, no Parque São Joaquim, recebeu 80 colchonetes e oito ventiladores, enquanto a EMEB Jotalhão ganhou 30 colchonetes, reforçando o compromisso da Prefeitura com a qualidade do ensino e o bem-estar dos estudantes.

O programa, que já vem promovendo a revitalização de prédios escolares, inclui melhorias estruturais, entrega de móveis e equipamentos, e reformas em salas de aula. Em agosto, por exemplo, a EMEB Paulo Freire, no Jardim Saporito, recebeu 60 conjuntos de carteiras e passou por obras que contemplaram a construção de três salas de aula, nova sala dos professores, troca de pisos e reformas em janelas e vidros danificados.

Segundo a Secretaria de Educação, ações como essas visam proporcionar ambientes mais confortáveis e seguros, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. O programa Escola Mais Bonita segue atendendo diferentes unidades da cidade, com foco em modernização e bem-estar escolar.