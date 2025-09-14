Taboão da Serra intensifica vacinação contra a febre amarela

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está dando continuidade à campanha de intensificação da vacina contra a febre amarela. A ação tem como objetivos proteger a população e manter a cidade livre de casos confirmados da doença.

Desta vez, a a campanha é destinada a vacinação de pessoas maiores de 9 meses que ainda não tenham recebido nenhuma dose contra a febre amarela.

Para receber a vacina é necessário comparecer em uma das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e apresentar carteira de vacinação, documento com foto, CPF e cartão do SUS. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, reforçou a importância da mobilização. “Estamos intensificando a campanha justamente para ampliar a cobertura vacinal contra a febre amarela e evitar que a doença circule em Taboão da Serra. É fundamental que pais, responsáveis e todos que ainda não se vacinaram procurem a UBS mais próxima e mantenham a imunização em dia.”, disse.

A iniciativa aproveita os meses de baixa ocorrência da doença para reforçar a imunização antes da temporada de maior risco.

Segundo o Painel de Monitoramento da Febre Amarela do Governo do Estado de São Paulo, Taboão da Serra notificou quatro casos suspeitos da doença este ano, todos descartados. Já no estado, foram 689 notificações, sendo 65 casos confirmados e 36 óbitos.

Serviço:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Jardim Record – R. Imaruí, 47, Jd. Record

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna