Motoqueiro tenta escapar de assalto, entra em rua sem saída e é alvo de tiros após roubo em Taboão da Serra

Direto da redação

Na madrugada deste sábado (13), um motoqueiro foi vítima de assalto no Vila Iasi, em Taboão da Serra. De acordo com informações apuradas pelo Taboão em Foco, o homem percebeu que seria abordado por criminosos quando estava próximo da saída Avenida Taboão. Na tentativa de escapar, ele entrou rapidamente em uma rua lateral, sem saber que se tratava de uma via sem saída.

Os assaltantes alcançaram o veículo, anunciaram o crime e roubaram todos os pertences da vítima. Durante a ação, um dos suspeitos efetuou disparos contra o motorista. Apesar do susto, o tiro não o atingiu. Após o assalto, a vítima conseguiu sair a pé pela rua e pedir ajuda.