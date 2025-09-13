Operação em Santos prende suspeito com arma furtada de policial civil em Embu das Artes

Direto da redação



Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na noite de segunda-feira (8), no bairro Rádio Clube, em Santos, litoral de São Paulo. A pistola apreendida havia sido furtada em 2019 de um policial civil em Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade Caminho da Capela, por volta das 18h30. Ao perceberem a chegada das equipes, dois suspeitos correram para um beco e se esconderam em imóveis próximos.

Cada um deles foi abordado separadamente. Com um dos homens, os policiais não encontraram irregularidades. No entanto, na segunda abordagem, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40, carregada com 11 munições, além de uma sacola com entorpecentes.

No local foram encontradas porções de cocaína, maconha e ecstasy, que juntas somaram 934 gramas. Também foram recolhidos dinheiro em espécie, um celular e um caderno com anotações relacionadas à atividade criminosa.

Todo o material foi encaminhado ao 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.