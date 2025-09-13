Sebrae oferece curso gratuito para MEIs em Embu das Artes

Direto da redação / Foto: divulgação

A Prefeitura de Embu das Artes, em parceria com o Sebrae-SP e a Associação Comercial Industrial de Embu (Acise), está oferecendo o curso gratuito “MEI Fatura Mais”, voltado exclusivamente para Microempreendedores Individuais (MEIs) do município.

O curso tem como objetivo aumentar as vendas e o faturamento dos pequenos negócios, oferecendo ferramentas práticas para gestão, estratégias de mercado e melhoria nos resultados. As aulas serão presenciais, entre os dias 23 e 30 de setembro, sempre das 18h às 22h, na sede da Acise, localizada no Centro da cidade.

As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir a inscrição o quanto antes. O curso será conduzido por especialistas do Sebrae, que vão apresentar técnicas de vendas, finanças e marketing adaptadas à realidade dos microempreendedores.

Como se inscrever

📲 Inscrições e informações pelo WhatsApp: (11) 4241-7305

📍 Local: Acise – Alameda Fernando Batista Medina, 69 – Centro – Embu das Ar