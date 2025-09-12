APAE Taboão da Serra recebe doação da ViaQuatro e ViaMobilidade com itens esquecidos no metrô

Por Samara Matos, na redação

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Taboão da Serra recebeu nesta sexta-feira (12) uma doação especial das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, responsáveis pela operação das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda de metrô e trem na Grande São Paulo. A entrega de cerca de 300 itens aconteceu na sede da instituição, no bairro Parque Industrial das Oliveiras, entre 11h30 e 13h.

Entre os objetos destinados à entidade estão óculos de sol, roupas, bijuterias, guarda-chuvas, livros, capas de celular, calçados e até uma bicicleta. Todos foram recolhidos das Centrais de Achados e Perdidos das linhas e permaneceram por até 90 dias à espera de seus donos. Após esse prazo, em bom estado, passam a ser encaminhados a Organizações Não Governamentais (ONGs).

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte da política de responsabilidade social da Motiva, grupo que administra as duas concessionárias. Durante o evento, o diretor da ViaQuatro e da ViaMobilidade – Linha 5, Antonio Marcio, esteve presente para acompanhar a entrega.

A APAE Taboão da Serra atua há mais de 30 anos no município, oferecendo atendimento educacional, de saúde e inclusão para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de apoio às famílias. As doações, segundo a instituição, ajudam a manter os serviços e também contribuem para a realização de bazares solidários, que garantem novas fontes de recursos.

Além da doação de objetos, a política das concessionárias prevê que documentos e cartões bancários esquecidos nos trens e estações sejam desfragmentados após o prazo de guarda, para proteger a privacidade e segurança dos usuários.

Serviço

📍 Local da APAE Taboão da Serra: Rua Ernesto Che Guevara, 66 – Parque Industrial das Oliveiras, Taboão da Serra