Com ótima avaliação dos clientes no Google, A Figueira se consolida no topo das churrascarias na região

A Churrascaria e Pizzaria A Figueira tem conquistado o reconhecimento de seus clientes por oferecer comida de qualidade, ambiente aconchegante e ótimo atendimento. Com nota média de 4,7 estrelas no Google, A Figueira se consolida como uma das mais bem avaliadas da região sudoeste de São Paulo.

Localizada na Rodovia Régis Bittencourt, km 283, em Embu das Artes, sentido São Paulo, A FigueiraChurrascaria e Pizzaria tem rodízio de carnes todos os dias e – de terça a quinta – há também rodízio de pizzas.

“Estamos muito felizes com a nota 4,7 no Google e o reconhecimento como Restaurante do Ano. Resultado de muito trabalho e união de equipe. Isso só reforça o nosso compromisso em oferecer sempre a melhor experiência aos nossos clientes”, diz Marcos Russel, gerente da A Figueira.

SERVIÇO:

A FIGUEIRA CHURRASCARIA & PIZZARIA

Rodovia Régis Bittencourt, km 283 – Embu das Artes / SP

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 23h

Buffet por quilo:

➡ Almoço (Seg-Sex): R$ 72,90 (empresas) | R$ 79,90 (público)

➡ Jantar e Sábado: R$ 99,90

🚫 Domingo: sem buffet por quilo

Rodízio de Setembro:

➡ Almoço (Seg-Sex): R$ 79,90

➡ Jantar (Ter-Sex): R$ 89,90

➡ Jantar (Dom-Seg): R$ 79,90

➡ Almoço (Sáb/Dom/Feriado): R$ 104,90

➡ Jantar (Sáb): R$ 89,90

👦🏻 Crianças: 0-4 grátis | 5-9 meia | 10+ inteiro

📲 Reservas: https://usetag.me/afigueira