Número de MEIs cresce em Taboão da Serra e chega a 29,5 mil registros

Por Samara Matos, na redação / Foto/reprodução: Receita Federal

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) em Taboão da Serra segue em expansão e já ultrapassou o total registrado no ano passado. Segundo dados do Painel do MEI, apresentados pelo Sebrae-SP, em 6 de setembro de 2025 o município somava 29.506 registros ativos, contra 29.033 em todo o ano de 2024.

Apesar de o ano ainda não ter terminado, o levantamento mostra que Taboão da Serra segue em ritmo acelerado de formalizações e se mantém como destaque regional, à frente de Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Atividades mais registradas em Taboão da Serra

Os setores que concentram o maior número de microempreendedores são:

Cabeleireiros – 2.041 registros (1.508 mulheres e 533 homens)

Transporte rodoviário de carga, municipal – 1.465 registros

Serviços de entrega rápida – 1.460 registros

Serviços administrativos de apoio – 1.403 registros

Promoção de vendas – 1.264 registros

No total, são 17.017 homens e 12.489 mulheres formalizados como MEIs na cidade.

Embu das Artes

O avanço também é notado em Embu das Artes, que saltou de 24.764 MEIs em 2024 para 25.716 em 2025. Entre os ramos de maior destaque estão:

Cabeleireiros : 1.669 registros (a maioria de mulheres)

Transporte rodoviário de carga, municipal : 1.472 registros

Serviços de entrega rápida : 1.446 registros

Obras de alvenaria : 985 registros

Comércio varejista de vestuário: 890 registros

A cidade conta atualmente com 15.471 homens e 10.245 mulheres formalizados.

Itapecerica da Serra

Já Itapecerica da Serra passou de 15.171 MEIs em 2024 para 15.534 neste ano. Os setores mais representativos são:

Cabeleireiros : 893 registros

Transporte rodoviário de carga, municipal : 798 registros

Serviços de entrega rápida : 785 registros

Obras de alvenaria : 687 registros

Promoção de vendas: 551 registros

No município, são 9.438 homens e 6.096 mulheres atuando como microempreendedores.

Importância do MEI

O regime do Microempreendedor Individual garante formalização, benefícios previdenciários, emissão de nota fiscal e acesso a crédito. O avanço mostra que, mesmo antes do fim do ano, 2025 já é um período de recorde para o empreendedorismo na região.