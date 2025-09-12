Fut de 5ª e Totohouse decidem título do 25º Campeonato de Futsal da Série Prata em Taboão neste domingo (14)

Direto da redação, com informações da PMTS

O 25º Campeonato Municipal de Futsal da Série Prata de Taboão da Serra chega ao fim neste domingo (14), no Ginásio Zé do Feijão. A competição, que reuniu 24 equipes, 90 partidas e 472 gols ao longo de três meses, terá a grande final entre Fut de 5ª e Totohouse.

A disputa pelo 3º lugar abre a programação às 9h45, com Tudo Nosso enfrentando Memo Memo. Logo depois, às 10h45, acontece a decisão do título.

Caminho até a final

O Fut de 5ª garantiu vaga após empatar em 4 a 4 com o Tudo Nosso no tempo normal e vencer por 2 a 0 na prorrogação. Já o Totohouse superou o Memo Memo nos pênaltis por 3 a 1, depois de igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação.

Os números também chamam atenção: o Fut de 5ª tem o melhor ataque da competição, com 49 gols, enquanto o Totohouse sofreu apenas 13, sendo a defesa menos vazada.

Expectativa

A Secretaria de Esportes e Lazer prevê ginásio lotado para acompanhar a decisão. A entrada é gratuita.

Serviço

Final do 25º Campeonato Municipal de Futsal da Série Prata

📍 Ginásio Zé do Feijão – Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jardim Roberto

📅 Domingo, 14 de setembro

⏰ 09h45 – Tudo Nosso x Memo Memo (3º lugar)

⏰ 10h45 – Fut de 5ª x Totohouse (final)

🎟 Entrada gratuita