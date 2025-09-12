Taboão da Serra terá mínima de 13°C e máxima de 24°C no fim de semana sem previsão de chuva

Por Samara Matos, na redação

Os moradores de Taboão da Serra terão um fim de semana marcado por temperaturas amenas e sol entre muitas nuvens, segundo a previsão meteorológica. Não há expectativa de chuva nos próximos dias, o que garante tempo firme na região.

Sexta-feira (12)

A sexta será de sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece fechado, mas sem registro de chuva. As temperaturas variam entre 13°C e 22°C. A umidade do ar pode chegar a 93% nos momentos de maior concentração.

Sábado (13)

No sábado, o cenário se repete: sol com muitas nuvens e períodos de nebulosidade, com mínima de 13°C e máxima de 21°C. A probabilidade de chuva segue em 0%, garantindo um dia estável para atividades ao ar livre.

Domingo (14)

O domingo será o dia mais quente do fim de semana. A previsão indica sol com muitas nuvens e períodos de céu encoberto, mas sem pancadas de chuva. A temperatura sobe, variando entre 13°C e 24°C, o que deve deixar o dia mais agradável.

A população deve aproveitar o tempo estável para compromissos e lazer, mas é importante manter a hidratação, já que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 60% durante as tardes.