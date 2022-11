Taboão da Serra realiza campanha “Natal Solidário” 2022

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), junto com o Fundo Social de Solidariedade organizam pela segunda vez seguida a campanha “Natal Solidário”. Serão disponibilizados vários pontos de arrecadação em toda a cidade, onde a população poderá fazer doações de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos novos ou usados em bom estado, que serão repassadas para famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar. A campanha seguirá até a semana do Natal.

As ofertas que poderão ser entregues nos pontos de arrecadação são: alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, óleo de soja, farinha, entre outros; brinquedos e roupas novas ou usadas em bom estado.

“Será de extrema importância que todos aqueles que puderem ajudar com as doações, contribuam e espalhem a mensagem da ação. Estamos recebendo os alimentos, roupas e brinquedos nos pontos estratégicos como postos de saúde, escolas, as duas unidades do Atende e do CRAS, entre outros. Nosso objetivo é que todas as famílias tenham um bom Natal, sem fome e com brinquedo para as crianças’’, afirmou o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein, que também é responsável pelo Fundo Social de Solidariedade.

Serviço:

Pontos de arrecadação “Natal Solidário”

Todas as Escolas Municipais

Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Telefone: (11) 4701-9021

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Rua Ananias Camerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

Atende – Unidade Centro

Elizabetta Lips, 55 – Jardim Bontempo

(11) 4788-2922 ou 4788-2923

Segunda-feira à sexta-feira das 08h30 às 16h30

Atende – Unidade Pirajuçara

Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

(11) 4788-7680

Segunda-feira à sexta-feira das 08h30 às 16h30

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Telefone: (11) 4135-1479

UBS Jardim das Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, 400, Jd. Margaridas

Telefone: (11) 4138-5106

UBS Santo Onofre

Rua Mal. Artur Costa e Silva, 85, Jd. Pirajuçara

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Silvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, 276, Jd. Silvio Sampaio

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, 143, Pq. Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4292

UBS Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, 111, Jd. Suiná

Telefone: (11) 4138-7057

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

Telefone: (11) 4135-1832

UBS Pq. Pinheiros

Estrada Benedito C. Oliveira, 1929, Jd. Record

Telefone: (11) 4138-4028

UBS Salete

Rua Constantino Dias Lopes, 181, Jd. Salete

Telefone: (11) 4138-1754

UBS Record/Ponte Alta

Imarui, 47 – Jardim Record

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Scândia/Panorama

Rua Luiz de Queirós, 245, Jd. Scandia

Telefone: (11) 4139-8767

UBS Dra. Tania Regina Santos Andrade

Rua Uruguai, 73, Jd. América

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, 104, Jardim Clementino

Telefone: (11) 4135-2516

CRAS Clementino

Estrada Kizaemon Takeuti, 1145, Jardim Clementino

Telefone: (11) 4787-9151

CRAS Monte Alegre

Rua dos Jasmins, 120 – Parque Assunção

Telefone: (11) 4786-7834

CRAS Pirajuçara

Rua Jurandir Cabelho, 452, Parque Jacarandá

Telefone: (11) 4771-6228 |(11) 4137-2121

CRAS Saporito

Rua Zeicy Aparecida N Batista, 39 – Jardim Record

Telefone: (11) 4139-9106

CRAS Scândia

Rua Guilherme Busto, 130, Jardim Scândia

Telefone: (11) 4139-8353

CRAS Trianon

Rua Luiz Antônio de Andrade Vieira, 786, Jardim Trianon

Telefone: (11) 4787-3943 | (11) 4685-2091

CRAS Vila Sônia

Rua Elza Feres, 360, Jardim Vila Sônia

Telefone: (11) 4701-2320 | (11) 4685-8342

CRAS Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55, Vila Indiana.

Telefone: (11) 4138-2075

Acesso Digital

Unidade I – CCI Maria Rosa

Av. Doutor José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa

Unidade II – CRAS Pirajussara

Rua Jurandir Cabelho, 452 – Parque Jacarandá

Unidade III – CRAS Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55 – Vila Indiana