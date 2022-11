Centro de Controle Zoonoses de Taboão da Serra realizará Mutirão Castra Pets e microchipagem animal neste final de semana

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra, através do Centro de Controle Zoonoses (CCZ), realizará neste fim de semana, dias 26 e 27/11, a partir das 8h, mais uma edição de Mutirão Castra Pets com microchipagem animal. Assim como nas edições anteriores, é necessário realizar o pré-cadastro do cão ou gato que será atendido.

Desde a última edição do Mutirão Castra Pets, a Prefeitura de Taboão da Serra adotou o procedimento de microchipagem animal. A partir do ano que vem, a microchipagem será realizada não apenas nos cães e gatos atendidos nos Mutirões Castra Pets, mas em todos os animais castrados pela Prefeitura de Taboão da Serra.

“A tecnologia do microchip possibilita ao CCZ a criação de um Banco de Dados Municipal de Animais e ainda permite a identificar tutores em casos de localização de pets perdidos, abandonados ou mau tratados”, explicou a diretora do CCZ, Andreza Santos.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, falou sobre os cuidados que devemos ter com os animais. “Fazer o controle populacional dos cães e gatos através da castração é pensar em bem-estar animal e cuidar da saúde humana. Os animais castrados tendem a contrair menos doenças, já que ficam mais em casa, além evitar abandonos e maltratados”, informou.

No dia marcado para a castração, é necessário que o munícipe leve o comprovante de endereço, documento oficial com foto e CPF. É recomendado levar o animal em uma caixa ou bolsa de transporte. Caixas de papelão não são indicados para o transporte dos pets. Caso não tenha uma caixa de transporte, leve o cachorro ou gato enrolado em um lençol ou cobertor.

Cadastro

Devido a microchipagem o cadastro de animais para a castração deve ser feito presencialmente no CCZ e é necessário apresentar comprovante de endereço de Taboão da Serra, documento oficial com foto e CPF. Após realizado, não será possível fazer alterações no cadastro.

O CCZ de Taboão da Serra está localizado na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (11) 4786-3287.

Serviço

Mutirão Castra Pets e microchipagem animal

Dias: 26 e 27/11, a partir das 8h

Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações: (11) 4786-3287