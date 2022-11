Procon Municipal de Taboão da Serra orienta população sobre compras durante a Black Friday

Direto da redação

A Black Friday, data que inicia a temporada de compras de final de ano, será nesta sexta-feira, 25/11, e é preciso estar atento para não cair em golpes e armadilhas. Por isto, o Procon Municipal de Taboão da Serra (Procon-TS) preparou algumas dicas e informações para que os consumidores façam as compras de Natal com segurança.

O secretário de Assuntos Jurídicos Dr. Matheus Mota recorda que a população pode contar com o Procon-TS. “O Procon Municipal de Taboão da Serra atua nas relações de consumo na defesa dos direitos dos consumidores, seja em situações de compras ou prestações de serviços não realizados, executados em desacordo, entre outras situações em quem o consumidor tenha sido lesado. Atuamos de forma a garantir aos consumidores o que estabelece a Lei Federal Nº 8.078/1990, ou seja, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor”, explica.

Confira as dicas:

– Se planeje financeiramente para fazer as compras e evite comprometer o orçamento com produtos desnecessários só porque estão em promoção;

– Fique atento a variação dos preços entre uma empresa e outra;

– Desconfie de valores muito abaixo dos preço tabelado do produto;

– Pesquise sobre o estabelecimento na internet para conhecer o histórico da empresa com serviços de entrega e reclamação de clientes;

– Compare os preços antes e no dia da campanha. Algumas lojas costumam subir o preço das mercadorias dias antes Black Friday para depois voltar ao valor normal, parecendo que houve uma promoção. Por isso, vale a pena fazer prints dos sites antes e no dia da compra para comparar;

– Fique de olho no valor do frete, às vezes ele pode ter o valor maior do que a própria mercadoria;

– Verifique as condições de pagamento, opções de parcelamento e os juros;

– Na garantia estendida, verifique se a cobertura é total ou para troca do produto é necessário pagar franquia.

– Faça compras em sites confiáveis ou indicados por amigos e familiares;

– Cuidado com os links para compras que chegam por e-mail, WhatsApp ou redes sociais.

Procon-TS

O Procon-TS está localizado na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara, e funciona de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30. Às sextas-feiras são reservadas para a realização de audiências de conciliação.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), mais conhecida como reclamação é necessário apresentar:

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação;

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon);

– No caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.