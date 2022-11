Desabamento de casa no Intercap deixa duas pessoas feridas

Por Allan dos Reis, na Cidade Intercap

O desabamento de uma residência na Cidade Intercap, em Taboão da Serra, deixou pelo menos duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23). Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levadas ao Pronto Socorro.

Segundo um sobrinho da vítima, uma das hipóteses do acidente seria uma obra – de demolição e início de construção – ao lado da residência que desabou. A Defesa Civil de Taboão da Serra fez uma vistoria do local e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

O Taboão em Foco esteve no local do acidente minutos após o desabamento: assista!