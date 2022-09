Taboão da Serra realiza Desfile Cívico de 7 de Setembro no Pirajuçara

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza na quarta-feira (07), o Desfile Cívico de 7 de Setembro, especial pelos 200 anos da Independência do Brasil. Será às 08h, na Avenida Fernando Fernandes, no Jardim Mituzi, região do Pirajuçara, e toda população está convidada a prestigiar.

No ano do Bicentenário da Independência, o evento contará com a participação de estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), profissionais das redes de Educação e de Saúde, alunos de atividades ligadas às Secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo, Guardas Civis Municipais, agentes da Defesa Civil, além de convidados como o Corpo de Bombeiros, a ONG Sementes do Amanhã, a Banda Racional Universo em Desencanto, Grupo de Escoteiros de Taboão da Serra (GETS), o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Clube de Desbravadores Monte Líbano da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre outros.

“O Desfile Cívico de 7 de Setembro faz parte da história de Taboão da Serra. Resgatar essa tradição que não ocorre há dois anos por conta da pandemia, é algo sem palavras, é valorizar o nosso povo, nossa gente, nossa história”, afirmou o prefeito Aprígio.

Para fazer um encontro marcante e especial, a comissão organizadora realizou diversas reuniões para alinhar cada detalhe. “O Desfile Cívico de 7 de Setembro é um evento que movimenta não só a comunidade escolar, mas toda cidade. Os alunos estão empolgados em participar, afinal dois anos da pandemia deixaram sem a comemoração. Será um evento cívico, porém memorável e marcará a participação de todos nessa retomada”, afirmou a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Dirce Takano.

Nas escolas municipais, os preparativos para o Desfile Cívico estão a todo vapor, principalmente nas unidades em que os alunos se apresentarão nas fanfarras. Uma delas é a EMEF Dr. Anísio Dias dos Reis, que na terça-feira, 30/08, realizou um ensaio aberto pelas ruas do Jardim Saint Moritz. A comitiva da escola é formada por 84 estudantes, sendo 50 da comissão e 34 da fanfarra, além de professores voluntários.

“Os alunos estão empolgados, muitos se ofereceram para participar, mas selecionamos os alunos dos 4º e 5º anos. Estamos ensaiando há algumas semanas, tanto a fanfarra, quanto a comissão, e essa semana fizemos um simulado de como será na avenida, inclusive utilizando os adereços, pompons e foi muito interessante. A comunidade acompanhou, vibrou, aplaudiu, as crianças estão empolgadas e esse engajamento é o que nos motiva”, afirmou Marcos Paes de Barros, diretor da EMEF Dr. Anísio Dias dos Reis.

As Secretarias de Educação e de Comunicação selecionaram alunos da EMEF Profª. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho para serem os modelos da campanha do Desfile Cívico de 7 de Setembro.

O estudantes Matheus Cristian da Silva, Laylla Dias, João Victor Santos Lucas, Alícia Costa Martins, Ana Lara Santana e Richard William Rosa Santos representam os jovens taboanenses e poderão ser vistos nas peças da campanha, em materiais impressos e online, como faixas de divulgação, postagens e banners que decorarão a avenida.

“Escolher pessoas da nossa cidade para figurar as campanhas da prefeitura é valorizar nossos moradores. É trazer para os materiais institucionais a cara de Taboão da Serra, a nossa gente, para que todos consigam se enxergar em tudo aqui que é produzido, além de aproximar cada vez mais o Governo Municipal da população”, explicou o secretário de Comunicação, Arnoldo Landiva.

Feira livre e interdições

Em virtude da realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro, a feira livre que ocorre na Avenida Fernando Fernandes será antecipada para terça-feira, 06/09.

Para garantir a segurança de todos e permitir a montagem das estruturas, algumas vias serão interditadas a partir das 23h do dia 06/09. Confira:

– Totalmente interditadas: Avenida Fernando Fernandes entre a Avenida Ibirama e a Rua Antônio de Oliveira Salazar; Ruas Euclides Pagani Martins, Santo Antero Pôrto Martins e José Pedro Nogueira.

– Parcialmente interditadas: Ruas Gabriel da Hora do Nascimento, Kiku Takeuti, Tereza Montez Sanches, Osmar Antônio da Silva e Manoel Matos da Silva Sobrinho Rego.