Projeto de Lei do vereador Carlinhos do Leme prevê convênio com o SESI/SP

Da assessoria da CMTS

O presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, vereador Carlinhos do Leme, apresentou durante a 26ª Sessão Ordinária da última terça-feira, 30, o Projeto de Lei 11/2020, aprovado por unanimidade pelos parlamentares da Casa de Leis.

A proposta solicita ao Poder Executivo do município celebrar um convênio ou um termo aditivo com o Sesi/ SP (Serviço Social da Indústria) com o objetivo de estabelecer cooperação mútua para a implantação de sistema de ensino fundamental e infantil e atividades complementares nas escolas públicas da rede municipal de ensino do município de Taboão da Serra.

Para o autor do Projeto de Lei, vereador Carlinhos do Leme, essa parceria com o Sesi visa fortalecer os cursos de capacitação profissional no município. “A Prefeitura de Taboão da Serra oferece diversos cursos de capacitação em seus núcleos. Mas, com a chegada do Sesi teremos a possibilidade de enriquecer e expandir essas atividades nas escolas da nossa rede pública de ensino”, explicou o vereador.

Carlinhos do Leme, ressaltou também a importância desses cursos para o mercado de trabalho. “A capacitação é de extrema importância para o dia a dia das pessoas e inserir esses cursos complementares nas escolas, cada qual respeitando a grade curricular de ensino, vai contribuir para que nossos alunos possam fazer o diferencial no decorrer de seus estudos”, disse o vereador Carlinhos.

O projeto agora passa pelas devidas sanções do Poder Executivo da cidade para que assim seja celebrado o convênio.