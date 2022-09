Dupla é presa por receptação, em Taboão da Serra, após denúncia

Do site da PM

Na tarde de ontem (31), dois homens foram presos pela Polícia Militar com duas motocicletas produtos de roubo e furto, estacionadas na garagem de uma residência, em Taboão da Serra.

Os policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia de que, no endereço, estariam escondidas duas motos com possível queixa de crime. Durante a averiguação, a equipe conseguiu localizar os veículos e verificar que estavam sem placas.

Em contato com o morador, os policiais foram informados de que os veículos seriam dos sobrinhos dele. Neste momento, a dupla chegou na residência e foi abordada. Os dois admitiram ter adquirido as motocicletas por meio de um aplicativo de celular.

No local, também foram encontradas duas placas de outros veículos roubados. Diante disso, os abordados foram conduzidos ao 1º Distrito Policial, em Taboão de Serra, onde permaneceram à disposição da Justiça.