Taboão da Serra realiza novo Mutirão Castra Pets e microchipagem animal neste sábado (4) e domingo (5)

Direto da redação

Neste sábado e domingo, dias 04 e 05/03, a partir das 08h, acontece mais uma edição do Mutirão Castra Pets, promovido pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação tem como objetivo castrar e implantar microchips em cães a gatos pré-cadastrados. Só no ano passado, mais de 850 animais foram contemplados pela ação.

“Iniciamos em 2022 a microchipagem animal e este ano daremos continuidade aos trabalhos, assim como as castrações de cães e gatos. Agradeço aos servidores e as entidades de proteção animal que são nossos parceiros nesses trabalhos que visam manter a saúde dos animais e da população”, declara o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

A castração é um procedimento que auxilia não apenas o controle populacional de animais, como também contribui para que hajam menos abandonos e adoecimentos de humanos e pets. Já a tecnologia da microchipagem animal permite a identificação de tutores de animais perdidos ou que sofrem maus tratatos.

Os munícipes tutores de cães e gatos que desejam ser beneficiados com as ações do CCZ, devem realizar o cadastro dos animais presencialmente, na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras. É preciso apresentar comprovante de endereço de Taboão da Serra, documento oficial com foto e CPF. Vale ressaltar que, devido a microchipagem, após o cadastro ser realizado não é possível alterar os pets. O CCZ de Taboão da Serra funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (11) 4786-3287.

Serviço

Mutirão Castra Pets e microchipagem animal

Dias: 04 e 05/03, a partir das 8h

Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações: (11) 4786-3287