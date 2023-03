Teto de creche em obras desaba em Taboão da Serra; não há informações de feridos

Direto da redação

O teto da creche PAC Cáritas São João Maria Vianney, que fica na Rua Colombia, no Jardim América, em Taboão da Serra desabou nesta quinta-feira (2). A unidade tem convênio com a Prefeitura de Taboão da Serra. O Taboão em Foco entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e o Samu e ambos afirmaram não ter qualquer tipo de contato para resgate. Na foto encaminhada a nossa reportagem, é possível ver o local em obras e com o teto no chão.

