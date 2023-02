Taboão da Serra recebe Festival Axé Umbanda neste sábado (11) no Parque das Hortênsias

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra (SEC) irá apoiar oFestival Axé Umbanda, realizado pelo Projeto Feijoada de Ogum. A festividade irá acontecer no sábado 11/02, a partir das 10h, no Parque das Hortênsias e contará com diversas atrações como shows, exposições, oráculos, feira de artesanato e artigos religiosos, além de gastronomia

característica, com direito ao famoso acarajé baiano.

O maior encontro de Umbanda da região terá também ampla estrutura para receber o público. O local terá a disposição de diversas mesas e cadeiras, além do palco das apresentações e shows no dia. As crianças presentes vão ter acesso a um espaço exclusivo. A programação artística contará com as apresentações de Natália Nagê, Renê Sobral, Ane Lis Yasmim Cheia de Axé, Joia do Couro, Aldeia de Caboclo, Curimbeiros de Maria, Curimba Nostalgia da Umbanda, Curimba Zé

Pilintra e Maria Navalha e Curimba Tambores da Alvorada. Além disso, irão acontecer palestras.

O evento terá também uma instalação chamada Nossa Linha, com diversas imagens de Orixás e guias cultuados na religião, além de exposições de matriz africana como bijuterias e lembranças. Para Clayton Luiz, integrante do projeto Feijoada de Ogum, destacou que o evento fortalece o combate ao racismo e a intolerância religiosa. “O Festival

Axé Umbanda está sendo preparado com muita dedicação para proporcionar além de um dia especial, marcar mais uma vez nossa resistência no combate ao racismo e a intolerância religiosa. Agradeço mais uma vez o prefeito Aprígio que desde o início do mandato apoia nossos eventos”, disse.

“Apoiar o Festival Axé Umbanda é representativo para uma parte da população que é quase invisibilizada. A Umbanda é uma religião rica em cultura e história e deve ser respeitada. O festival foi preparado da melhor maneira para reverenciá-la com shows, feiras e culinária típica”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Binho.

*Serviço:*

Festival Axé Umbanda

Sábado 11/02, a partir das 10h

Local: Parque das Hortênsias

Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção