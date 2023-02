Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra abre inscrições para cursos em mais de 15 modalidades

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) da Prefeitura de Taboão da Serra abriu nesta segunda-feira, 06/02, as inscrições para os cursos da Escola Municipal de Artes. As vagas são limitadas, por ordem de inscrição através do site

https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/ . Podem se inscrever munícipes com 5 anos ou mais, completos a partir de março de 2023, conforme modalidade e turma disponível para a faixa etária.

Os cursos oferecidos na Escola Municipal de Artes são: Artes Visuais, Ballet Clássico, Jazz, Danças Contemporânea, Afro-Brasileiras, Urbanas e de Salão, Desenho, Forró Universitário, Música – Violão, Quadrinhos e Caricatura, Sertanejo Universitário, Samba Rock e de Gafieira, Ritmos, Ritmos Latinos e Teatro. As aulas acontecerão nos polos culturais CEMUR, Parque das Hortênsias, Centro de Cultura e Esporte (CCE) e no Centro de Convivência do Idoso (CCI – CEPIM), conforme modalidades disponíveis em cada local.

Para se inscrever, a pessoa deve acessar https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/ , escolher onde deseja realizar a atividade, selecionar a modalidade de acordo com a turma, dia e horário disponíveis, e preencher os dados pessoais corretamente. Em seguida, também é preciso fazer o upload (envio online) dos arquivos necessários, como o documento oficial com foto, comprovantes de endereço e de vacinação contra a Covid-19.

“A Escola Municipal de Artes é uma das mais importantes da cidade, onde a população pode desenvolver inúmeras habilidades e revelar diversos talentos em diferentes áreas que estão em Taboão da Serra”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Binho.

Serviço

Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra

Inscrições para turmas 2023: https://ts.sp.gov.br/inscricao-cultura/

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bontempo

(11) 4788-3888 ou (11) 4787-8018