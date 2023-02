Sessões legislativas são retomadas nesta terça-feira, dia 7, após recesso parlamentar

Da CMTS

Após fim do recesso parlamentar, os 13 vereadores de Taboão da Serra voltam a realizar as sessões legislativas nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro, a partir das 10 horas. O acesso do público é livre.

A Câmara Municipal de Taboão da Serra transmite as sessões ao vivo pelo canal da instituição no YouTube. Todos os vídeos ficam gravados para que os munícipes possam acessar e acompanhar as discussões e votações a qualquer horário.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, Dr. André Egydio, o início do ano legislativo é importante para fomentar o debate e os projetos na cidade.

“Teremos um ano muito positivo, de muito trabalho e com diversas atividades legislativa. Vamos ampliar a realização de audiências públicas e da discussão da principais demandas e desafios do nosso município”, diz.

PROJETO EM PAUTA

Na ordem do dia da sessão do dia 7 de fevereiro, os vereadores vão indicar e votar os nomes de 26 cidadãos para receber a Medalha Comemorativa “19 de Fevereiro – Versão 2023”. A entrega da honraria em homenagem ao aniversário da cidade acontece em sessão solene no dia 15 deste mês.

SERVIÇO:

Câmara Municipal de Taboão da Serra

Sessão Legislativa – todas às terças – 10h

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Transmissão Ao Vivo: https://www.youtube.com/channel/UCAFmU9INqUs3CD420E2nhug.