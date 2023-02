Cooperativa Habitacional Vida Nova emite nota de pesar pelo falecimento da diretora Dra. Marilene Trappel

Prezados Cooperados(as):

É com imensa tristeza que noticiamos o falecimento da querida Dra. Marilene Trappel de Lima, que em conjunto com o Sr. José Aprígio da Silva, Hélio Martins Tristão, e George Reis dos Santos (o saudoso Regis), fundaram a Cooperativa Habitacional Vida Nova, cuja diretoria atual também é composta pelo Dr. Ivan Ferreira da Cruz.

O falecimento ocorreu no último dia 04, em decorrência do agravamento do estado de saúde, enquanto lutava contra um câncer há alguns meses.

Nós, Diretores, estamos consternados e tomados pelo luto, cientes da missão de nos apresentarmos diariamente ao ambiente de trabalho, sabedores que não a encontraremos mais em nosso dia-a-dia. Ela não admitia fraqueza, desistência ou esmorecimento. E assim seguiremos seu eterno exemplo.

Foram anos de dedicação incondicional aos Cooperados e Cooperadas, nos guiando especialmente nas questões que envolvem os assuntos jurídicos.

A Cooperativa é uma empresa sólida que segue a legislação, (como ela sempre gostava de destacar), o Estatuto, as boas práticas de construção civil e, sobretudo, o ideal que há 27 anos norteia a todos nós.

Fazia o que amava, e amava a família acima de tudo!

Mas a Cooperativa Habitacional Vida Nova tornou-se para ela uma grande família, o que fazia com que ela nos amasse também! Dedicada, trabalhou vários sábados, domingos e feriados visando a efetiva entrega das chaves aos nossos Cooperados e Cooperadas.

Hoje, mesmo com o luto tomando conta de nossas mentes, o que inevitavelmente relembra sua imagem a todo instante, temos a obrigação de seguir em frente, prosseguir na luta e continuar fazendo aquilo que mais sabemos fazer.

Faremos com o prazer e a alegria de sempre, pois certamente é o que ela gostaria que fizéssemos, honrando o seu legado.

Saudades querida Colega e Professora de muitos!

Que o Senhor a receba em seus calorosos braços, assim como nos seus braços você recebeu tanta gente!

Desta forma, nos despedimos de uma mulher guerreira, realizadora, corajosa, esposa e mãe zelosa, parceira de luta.

Muito obrigado.

COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA

Hélio Martins Tristão e Ivan Ferreira da Cruz

DIRETORES