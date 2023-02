Volta às aulas das escolas municipais de Taboão da Serra será nesta segunda (6)

Direto da redação

As aulas das escolas municipais de Taboão da Serra vão voltar na segunda-feira, 06/02. Aproximadamente 27 mil alunos são esperados para retornar às EMIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil), EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) e aos PACs (Programa de Atendimento à Criança).

De acordo com a secretária Dirce Takano (Educação), as expectativas para o ano letivo são altas. “Realizamos um encontro no dia 1º de fevereiro, com os Gestores Educacionais e a Equipe técnica da Secretaria de Educação para apresentar o projeto deste ano que nomeamos de “Tecnologia e Criatividade no desenvolvimento de Projetos Transformadores: Estratégias Inovadoras para apoiar e impulsionar a aprendizagem. Portanto, usando os recursos tecnológicos, que foram investidos nesta gestão, continuaremos a oferecer ensino de qualidade para nossos alunos além da valorização dos nossos educadores”, destacou.

“Vocês, estudantes, são o orgulho de Taboão da Serra. Continuem estudando e construindo novas ideias para que no futuro consigam fazer do nosso país um lugar sempre em progresso. Boa volta às aulas”, desejou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Volta às aulas 2023

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Taboão da Serra

Segunda-feira: 06/02